16 meter hoog aquarium in centrum van Berlijn gebarsten: één miljoen liter water loopt door straten van Duitse hoofdstad

In Berlijn is de AquaDom, een 16 meter hoog aquarium in kokervorm met ingebouwde transparante lift, vrijdagochtend gebarsten. Dat melden de brandweer

Reacties

17-12-2022 20:54:08 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.942

OTindex: 3.181

Nu maar niets meer van dit soort aquariums terug zetten in publieke ruimtes, nu is het goed afgelopen voor de mensen, maar ik heb een vermoeden dat de vissen er niet zo goed aan toe zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: