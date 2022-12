Duitse familie na zeven jaar weer herenigd met vermiste hond

Een hond is de beste vriend van de mens en het is dan ook uiterst verdrietig als je het op enig moment zonder je trouwe viervoeter moet stellen. Helemaal als het onverwacht is, zoals bij een Duits gezin. Zeven jaar lang was de mand van Pekinees Suzi leeg.



Het gezin uit de zuidelijke stad Neurenberg ging in april 2015 op vakantie naar Oostenrijk. Tijdens een bezoekje aan een Weense winkel, besloten ze Suzi's lijn buiten vast te maken. Eenmaal terug uit de winkel, was Suzi verdwenen.



Vermoedelijk is de hond destijds gestolen. Toch besloot de familie oproepjes te doen via lokale media, wat helaas niets opleverde. Tot nu, schrijft een Keulse krant.



Vorige maand werd een klein hondje naar het lokale dierenasiel gebracht. Dankzij de chip konden de medewerkers van het asiel de naam van de hond achterhalen. Op social media liet men weten op zoek te zijn naar een baasje voor de inmiddels bejaarde Suzi.



Een oplettende social media-scroller herinnerde zich de vermissing van zeven jaar geleden en wees het asiel erop. Daardoor kon de hond weer met de originele eigenaren worden herenigd, tot grote vreugde van het Duitse gezin. Suzi slaapt inmiddels weer in haar eigen mand in Neurenberg.

Reacties

17-12-2022 20:50:19 omabep

Oudgediende



Werden de kosten te hoog voor de ontvoerders? Ik hoop dat ze Suzi nog een leuke makkelijke oude dag kunnen geven.

