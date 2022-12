Izaak zet in de trein zijn airfryer aan: Ik had honger

Izaak Mbungu bakte in zijn airfryer kaassoufflés in de trein. Een treinreiziger deelde de beelden, die prompt viraal gingen. De 23-jarige student noemt zichzelf inflatiebestrijder.



Hij gaat ook langs op scholen om voor weinig geld snacks te bakken. Maar in de trein had hij de airfryer nog niet eerder aan gehad. "Tja, ik had er een paar over, had eigenlijk wel honger en zag een stopcontact. Er staat nergens dat het niet mag,” vertelt Mbungu in het AD.



De conducteur had er ook niets op tegen. "Een conducteur zag mij nog met mijn airfryer. Hij zei alleen maar: ‘Als je over hebt, lust ik er ook wel één.’ Hij vond het prima.”



Mbungu is geen onbekende op social media. Op TikTok heeft hij inmiddels 178.000 volgers. "Ik probeer op een leuke manier de hoge inflatie te bestrijden. Ik ga op scholen langs om kaassoufflés te bakken en te verkopen voor 50 cent.”



Ook op YouTube timmert hij aan de weg. "Ik ben net begonnen op YouTube en wil met een unieke serie komen. Als inflatiebestrijder probeer ik leuke concepten te bedenken. Het bakken van kaassoufflés op scholen was het eerste idee.”

Hoewel dergelijk handelen in verschillende landen doodnormaal is, is dat in Nederland wat minder het geval.

Maar als de conducteur, als vertegenwoordiger van zijn werkgever, ermee akkoord gaat, dan zal het wel in orde zijn.



Al zit ik er persoonlijk niet op te wachten dat iemand uitgebreid zijn eten gaat klaarmaken in dezelfde coupé.

