De vakanties van de koning in 2022: Lech, Sicilië, Griekenland, Andalusië, Florence, Pisa en Madrid

Het koningschap is zo zwaar dat de koning de hoogst betaalde publieke functionaris van het land is. Maar er schiet toch ook wel tijd over voor vakantie, constateert het FD. Volgens de krant bezocht de koning als vakantieganger dit jaar Lech, Sicilië, Griekenland, Andalusië, Florence, Pisa en Madrid. Waarbij hij zich vaak op kosten van de belastingbetaler liet vervoeren met het luxe regeringstoestel.



Zelfs het FD betwijfelt of het koningschap nog lang zal blijven bestaan in Nederland. Steeds minder mensen zitten er op te wachten. In 2020 had 76% van de Nederlanders nog vertrouwen in de koning, intussen is dat teruggelopen tot 47%: de laagste score sinds marktonderzoekers dit meten.



De voorstanders zijn bijna allemaal oud en de tegenstanders hoofdzakelijk jonger. De tijd zal het koningschap dus verdrijven, lijkt het.



"Als Willem-Alexander de inzakkende populariteit van het koningshuis niet weet op te krikken, kon het binnen enkele jaren wel eens gedaan zijn met de monarchie. Een koning of koningin kan alleen functioneren als de functie en de persoon onomstreden zijn. In een land waar de helft van de bevolking het koningschap afkeurt, is dat zeker niet het geval."

17-12-2022 11:06:12 Mamsie

En wat is dan het FD?

17-12-2022 11:33:04 Buick

Het is ook wel veel vakantie natuurlijk. Zal de koning geen leuke tuin hebben waar hij zijn vakantie kan doorbrengen.



17-12-2022 12:03:40 Buick

@Emmo , hij kan ook op het balkon gaan zitten, maar dan verwacht men dat hij de hele tijd een kus geeft

17-12-2022 12:05:08 Emmo

@Buick : Ikzelf zou daartegen geen bezwaar hebben, beetje afhankelijk van de ontvanger van die kus.

17-12-2022 12:45:10 Buick

@Emmo , ligt er denk aan wie er bij hem op het balkon zit, als de menigte gaat juichen dan moet er gekust worden.

17-12-2022 13:52:20 omabep

Ze hebben dus 7 vakanties genoten, maar hoeveel dagen namen die in beslag? Ook vraag ik me af waarom ze niet naar Brazilië zijn geweest, daar woont Máxima haar familie toch? Wil ze die niet zien, of wordt dit niet als vakantie maar als visite aangemerkt?



Maar het gebruik van belastinggelden kan niet, ze verdienen genoeg om zelf die vakanties te bekostigen, dit moet iemand met maar € 1400,00 per maand ook als deze iets wil ondernemen.

