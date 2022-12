Journalisten geschorst van Twitter na berichtgeving over privéjet Musk

Journalisten van onder meer CNN, The New York Times en The Washington Post zijn voor zeven dagen geschorst van Twitter. Veel van de geschorste journalisten berichtten de afgelopen dagen over het Twitteraccount dat de privéjet van Elon Musk volgt en om die reden deze week ook geschorst werd.



Twitter is door CNN om een reactie gevraagd. Op basis van het antwoord zal CNN 'de relatie met het platform evalueren', stelt een woordvoerder.



Hoofdredacteur Sally Buzbee van The Washington Post stelt dat de journalisten 'onmiddellijk hun toegang tot het platform terug moeten krijgen'.



Musk laat op Twitter weten dat 'elk account dat de live-locatie van andere gebruikers deelt, wordt opgeschort. Ook als het slechts gaat om links naar sites met de live-locatie'.



Musk doelt op een omstreden regel die hij een dag eerder introduceerde op het platform en die een discussie ontketende over de vrijheid van meningsuiting op Twitter. De miljardair, sinds oktober eigenaar van het sociale medium, noemde die vrijheid kort na zijn aankoop een groot goed. Hij zei dat zelfs een account dat zijn privéjet volgt daarom op het platform mag blijven, ook al brengt dat zijn eigen veiligheid in gevaar.



Woensdag kwam Musk echter terug op die beslissing. Het Twitteraccount @ElonJet werd geschorst, net als dat van de Amerikaanse student Jack Sweeney die het creëerde. Musk zei dat hij dit deed wegens de nieuwe, door hem geïntroduceerde regelgeving, die gebruikers van Twitter dus verbiedt om de live-locatie van andere gebruikers te delen.

Reacties

17-12-2022 09:53:25 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.939

OTindex: 3.181

Die vent heeft het erg hoog in de bol. Mag hij miljonair zijn maar met al die regels en ontslagen personeel enz. Met de vreemde zetten die hij in zijn hoofd heeft zou het mij niet verbazen als hij ineens zijn rijkdom kan inleveren.



Hoogmoed komt voor de val.



Misschien denken mensen hier dat dit onmogelijk is, maar denk maar eens aan "koning Flippo" of Google hem. Niet dat die man het hoog in de bol had, dit weet ik niet, maar wel veel pech en zo zijn er wel meer te vinden. Musk haalt het over zichzelf als hij zo doorgaat.



17-12-2022 11:38:58 Buick

Erelid



WMRindex: 3.710

OTindex: 974



Ik hoop dat die meneer Musk keihard op zijn bek gaat. @omabep , nu zijn er al bedrijven die geen reclame meer op twitter willen maken omdat er negatief gedoe is. En de mensen zitten ook niet te wachten op al die rare nieuwe regeltjes.Ik hoop dat die meneer Musk keihard op zijn bek gaat.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: