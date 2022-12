Man die met 155 km per uur vier mensen doodreed: Ik had voorrang

Roosendaler Omar E., die op 2 september betrokken was bij een ongeluk met vier doden in het Brabantse Oud Gastel, stond vandaag voor de rechter. Hij reed 155 kilometer per uur waar hij 50 mocht. Maar hij had voorrang, bepleitte zijn advocaat.



Omdat E. voorrang had, zou hij vrij moeten komen, zei de advocaat tijdens een inleidende zitting. Maar de rechter, die camerabeelden van het ongeluk bekeek, ging daar niet in mee. De rechtbank is onder meer bang dat de man weer onveilig zal rijden.



"U heeft een mentaliteit waarin weinig ruimte is voor veiligheid en de fysieke integriteit van anderen. Ook overschat u uw vaardigheden tot het besturen van motorvoertuigen", zei de rechter. E. had twee jaar eerder ook al eens een rijontzegging gekregen.



Op 2 september reed E. met een in Duitsland gehuurde Mercedes met 155 kilometer per uur af op een kruispunt waar hij 50 mocht. Op dat moment reed een Toyota net over haaientanden om over te steken. Een moeder (39), haar zoon (8 ) en dochter (10) en een vrouwelijke passagier (42) kwamen om het leven. De 9-jarige dochter van de passagier raakte gewond.



In de ogen van zijn advocaat is E. alleen schuldig aan te hard rijden. Hij zit sinds het ongeluk volgens hem 'waarschijnlijk onterecht' in de gevangenis. Er zou geen sprake zijn geweest van roekeloosheid en daarom zou hij hooguit een taakstraf moeten krijgen. "Mijn cliënt reed te hard, de Toyota gaf geen voorrang, cliënt kon niet uitwijken doordat er een andere auto stond, de Toyota reed tot 1,7 meter over de streep. De snelheid was een klein deel van de noodlottige omstandigheden."



Maar justitie noemt het gedrag van E. wel roekeloos. Volgens de officier van justitie haalde de man bovendien rechts in en hield hij geen afstand. "Twee seconden voor het ongeluk reed hij nog 155. Als hij 50 had gereden, was hij 94 meter voor het kruispunt al tot stilstand gekomen."

Reacties

16-12-2022 13:42:10 venzje

Oudgediende



krijgen. Nooit iets dat je mag nemen.



Er zou geen sprake zijn geweest van roekeloosheid Want 155 km/u in de bebouwde kom is volstrekt verantwoord. Quote:

De snelheid was een klein deel van de noodlottige omstandigheden. Want bij elke andere snelheid zouden ze het ook niet hebben overleefd.



Deze man mag m.i. volkomen terecht veroordeeld worden wegens doodslag.



16-12-2022 15:30:59 BatFish

Oudgediende



Absoluut terechte veroordeling. Dit is een regelrechte misdadiger. Hopelijk wordt van deze vent het rijbewijs permanent ingevorderd (los van de andere straffen die hem boven het hoofd hangen).

16-12-2022 18:15:50 Grouse

Oudgediende



Met dit soort testosterombommen helpt maar één ding.

Maar dat is helaas niet toegestaan binnen onze wet.

Ik pleit voor invoering van castratie.

16-12-2022 19:32:52 omabep

Oudgediende



Wat een eikel. Ik heb geen goed woord over voor die advocaat, die de moord op vier personen bagatelliseert.



Ik leef mee met de familie van de slachtoffers.

