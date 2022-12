Iraniër van amper 65 centimeter kleinste man ter wereld

65,24 centimeter. Zo lang (of kort) is de kleinste man ter wereld. De 20-jarige Afshin Esmaeil Ghaderzadeh uit het noordwesten van Iran heeft het record in handen.Volgens metingen van Guinness World Records is Ghaderzadeh bijna 7 centimeter korter dan de vorige titelhouder, een Colombiaan Ghaderzadeh spreekt Koerdisch en Perzisch en heeft met hulp van een vriend een Instagramaccount gestart. Zijn leven is niet altijd makkelijk geweest, schrijft Guinness World Records. Door zijn lengte heeft hij geen onderwijs kunnen volgen. "Hij kwam als kind terecht in een medische molen en is uiteindelijk gestopt met school", zegt zijn vader. Ghaderzadeh heeft daardoor moeite met lezen en schrijven.Hij nam woensdag het record over van de 36-jarige Edward Niño Hernandez uit Colombia, die dus 7 centimeter groter is.Ghaderzadeh hoopt dat zijn status als wereldrecordhouder hem enige bekendheid oplevert en mogelijk ook inkomsten oplevert waarmee hij zijn ouders en andere gezinsleden kan bijstaan. "Ik hou van de aandacht die ik van mensen krijg. Het zorgt ervoor dat ik me speciaal voel", zegt hij. "Maar mijn droom is om mijn ouders te kunnen ondersteunen. Deze wereldwijde herkenning helpt me hopelijk bij het bereiken daarvan."