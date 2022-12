Extra verhoging kinderopvangtoeslag: 62 cent erbij

De kinderopvangtoeslag gaat aankomend jaar verder omhoog dan in eerste instantie gedacht. Na flink aandringen van de Tweede Kamer ging minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) akkoord met een tweede verhoging.



Volgens politiek verslaggever Leendert Beekman is Van Gennip akkoord gegaan omdat ze bang zou zijn voor de gevolgen. 'Ze is bang dat als mensen de kinderopvang niet meer kunnen betalen, ze dan stoppen met werken of parttime gaan werken', zegt hij. 'Dat wil ze voorkomen, vandaar dat ze extra geld heeft vrijgemaakt om te zorgen dat de toeslag nog een stukje omhoog kan.'



Het initiatief, ingediend door GroenLinks en de PvdA, zorgt voor een additionele 45 miljoen euro bovenop de al eerder vrijgemaakte 57 miljoen euro. Beekman: 'Door de verhoging gaat het maximaal vergoede uurtarief van 8,50 euro naar 9,12. Dan hebben we het over 62 cent. Dan moet ook gekeken worden naar hoeveel duurder de opvang is geworden - tien procent. Dus als je nu 8,50 betaalt voor de kinderopvang, dan had er eigenlijk 85 cent bij gemoeten, dus je redt het nog niet helemaal.'



Dat betekent dat ouders die hun kinderen naar de kinderopvang sturen iets bij moeten betalen. En toch is de Kamer tevreden met het besluit. 'Attje Kuiken van de PvdA was blij dat het kabinet een extra stap heeft gezet om de stijgende kosten van de kinderopvang te verzachten', aldus Beekman. 'Er heerst dus tevredenheid. En dat zie je vaker in Den Haag, want ze vragen heel erg veel, en komt er altijd veel minder uit. Daar moet dan genoegen mee genomen worden - ook dat is politiek.'

Reacties

15-12-2022 23:10:02 Emmo

Stamgast



Vette bek.

