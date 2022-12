Eigenaar Berlusconi belooft spelers Monza bus vol hoeren bij winst

Mediamagnaat, voetbaldirecteur en politicus Silvio Berlusconi heeft sinds 2018 een nieuw speeltje: Serie A-club Monza. De bon vivant is woensdag viraal gegaan op een typische Berlusconi-manier: met een aantal vunzige uitspraken.



Op beelden is te zien hoe de voetbaldirecteur de spelers van A.C. Monza toespreekt over de aankomende wedstrijden, onder andere tegen Berlusconi's oude club A.C. Milan. Als Monza een van de wedstrijden tegen de grote clubs zal winnen, trakteert Berlusconi de spelers op een "bus vol hoeren", aldus de 86-jarige miljardair.



A.C. Monza staat momenteel op plek 14 in de hoogste Italiaanse competitie.

Reacties

15-12-2022 18:01:07 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.880

OTindex: 18.638

S Meestal rijd ik in mijn Pausmobiel, maar dit keer lijkt het mij wel eens leuk om met de bus te gaan, als u begrijpt wat ik bedoel

16-12-2022 04:38:35 Buick

Erelid



WMRindex: 3.695

OTindex: 973

Je leest continu over al die homo's die voetballen en niet uit de kast willen komen. Wat een feest voor hun als er zo'n bus komt voorrijden

