Gemummificeerde hond ligt eenzaam onder carport

EDE - Als je het hebt over mummies, dan denk je al snel aan het oude Egypte. Maar ook in Ede is begin deze maand een relatief groot gemummificeerd dier gevonden. Volgens het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) uit Utrecht gaat het om een hazewindhondachtige, mogelijk een whippet.Daniëlle Fränkel van dierenambulance Gelderse Vallei ging begin december op de melding af. “De vorige bewoners van dat huis hadden een soort carport en een achteruitgang voor de auto richting de N224. De nieuwe bewoners hebben dat dichtgemaakt omdat ze daar geen gebruik van maakten. Tijdens het opruimen troffen ze het gemummificeerde dier aan onder die carport. Het lag daar met een gebroken pootje op een hoop bladeren. Dus ik vermoed dat het door een auto is aangereden voordat het de laatste rustplaats heeft opgezocht."Fränkel zocht direct de omgeving af om te kijken of het dier mogelijk was voorzien van een chip. “Tevergeefs. Vervolgens hebben we de boswachter ingeschakeld aangezien die veel verstand heeft van skeletten van wilde dieren. Maar de boswachter dacht ook meteen aan een hond. Op basis van een foto concludeerde onderzoekscentrum DWHC deze week dat het gaat om een hazewindhondachtige.”Maar wie is dan het baasje van deze hond? En hoe lang heeft het dier daar gelegen? “We hebben tot jaren terug de archieven van Amivedi afgespeurd, aangezien dat een platform is waar mensen vermiste huisdieren registreren. Maar dat leverde helaas niets op", aldus Fränkel.Fränkel hoopt met smart dat de eigenaar van de hond zich alsnog meldt door de aandacht die dit verhaal krijgt. “Maar mocht niemand zich melden, dan laten we het dier over een tijdje cremeren. De as strooien we dan uit op een mooi plekje in het bos.”