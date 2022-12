Vriendengroep heeft eigen limo

VRAGENDER - De Achterhoek staat bekend om zijn tradities. Zo is het nu de tijd van carbidschieten, kniepertjes bakken en midwinterhoorn blazen. Maar dat we nog niet alle tradities kennen, bleek toen presentatrice Esther Stegeman te gast was bij Keet Haenig an. In het dorp Vragender kies je je kameraden niet, iedere groep 8 blijft bij elkaar, krijgt een keet en bouwt een kermiswagen.De keet van Haenig an staat op een prachtige plek aan de rand van een boerenerf. Het uitzicht is wijds over weilanden. In de zomer is dit het terrein van de Zwarte Cross en zitten de jongeren van Vragender op de eerste rang.Naast de keet staat de limousine die gebruikt wordt om naar feestjes toe te gaan, of zoals vandaag om even een hamburger te gaan eten in Winterswijk. "Sinds we de limo hebben, gaan we naar veel meer feestjes. Hier pas je tenminste met acht man in.""We weten niet beter", zegt Joost en Tim vult aan: "Het is eigenlijk best bijzonder dat we zo'n hechte groep zijn, terwijl we elkaar niet uitgekozen hebben." De naam Haenig an werd bedacht in groep 8 en betekent zoiets als rustig aan. een naam die prima bij deze gemoedelijke, gezellige en warme groep past. Sinds die tijd is vrijwel de hele groep bij elkaar gebleven.Juist alle verschillende karakters in de groep zorgen voor een bijzondere dynamiek. Maar een keer per jaar splits de groep zich in tweeën. Dat is tijdens de vakantie. De jongens gaan apart van de meiden en dat is maar goed ook volgens Tim. Annet is het daarmee eens en probeert dit subtiel toe te lichten: "Laten we het zo zeggen dat de meiden iets ondernemender zijn".Een pak yoghurt op de bagagedragerBij de fietsen die voor de keet geparkeerd staan valt iets bijzonders op. Een pak yoghurt op een van de bagagedragers. Dan moet je bij Bart zijn. Die legt ons uit dat hij nog niet zo lang geleden bijna 100 kilo woog. Nu was dat niet de bedoeling en dus besloot hij er wat aan te gaan doen.Op advies van een diëtist eet hij tegenwoordig anderhalve liter yoghurt per dag. En dat heeft geleid tot een fantastisch resultaat. Een kilo of 20 lichter en met een volledig nieuwe garderobe staat Bart voor ons. En omdat hij nooit meer terug wil naar die oude Bart, gaat hij nergens meer heen zonder zijn yoghurt. En zoals het bij Haenig an gaat is er niks anders dan respect voor wat Bart bereikt heeft.