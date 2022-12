Nederland koopt nog meer siervuurwerk dan voor vuurwerkverbod

De verkoop van vuurwerk schiet naar alle waarschijnlijkheid deze jaarwisseling weer door het dak. Dat meldt Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) aan NU.nl. Het bedrag dat Nederlanders de lucht in zullen schieten lijkt nu al hoger uit te gaan vallen dan voor het vuurwerkverbod tijdens de coronacrisis. In 2019 kocht men voor 77 miljoen euro aan vuurwerk, nu zal het waarschijnlijk meer dan 80 miljoen worden.



Fysieke winkels moeten nog tot de laatste dagen van het jaar wachten tot het siervuurwerk verkocht mag worden. Toch bestellen veel Nederlanders het nu al via webshops. Er mag dit jaar op minder plekken siervuurwerk verkocht worden, maar volgens BNP is de landelijke dekking met zo'n duizend verkooppunten goed genoeg. In totaal zijn 338 winkels in Nederland gestopt als vuurwerkverkoper.



Het is belangrijk dat mensen hun vuurwerk in Nederland blijven kopen, vindt Leo Groeneveld van BNP. "Veel consumenten halen illegaal vuurwerk uit Belgiƫ en via webshops uit Polen. Met alle gevolgen van dien."



"Deze producten worden steeds zwaarder en dat levert gevaarlijke situaties op als het bijvoorbeeld wordt opgeslagen. We zijn een vuurwerkgek volkje. Er is dus behoefte aan knalvuurwerk. Zorg daarom voor een legale alternatieve oplossing, zodat je als overheid direct de controle hebt", aldus Groeneveld.



Stichting Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV) komt woensdag met een voorlichtingscampagne over het veilig omgaan met siervuurwerk. Met #VeiligVieren wil de organisatie het aantal gewonden door vuurwerk terugdringen. "Het gaat hier om een groep die toch vaak roekeloos met vuurwerk omgaat. En de verleiding om illegaal vuurwerk af te steken blijft groot. Goede voorlichting hierover helpt absoluut."

Reacties

15-12-2022 10:17:23 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.739

OTindex: 7.712

Het vuurwerkverbod bestaat in onze gemeente al jaren, maar ik heb sindsdien nog geen enkele vuurwerkloze dag meegemaakt. En ook de laatste maanden van het jaar en de jaarwisseling zelf zijn op dat gebied niet anders verlopen dan vóór het verbod.



Je kunt wel leuk een verbod uitvaardigen, maar als je dat met 200 politiemensen moet zien te handhaven tussen tienduizenden knallende mensen, kom je toch wat handen tekort.

15-12-2022 10:23:12 supericecube

Erelid



WMRindex: 1.282

OTindex: 409

S hopelijk schaffen ze dat lokale verbod ook overal op.

Word tijd dat het niet meer betutteld word en de mensen gewoon lekker overal lol laten hebben

15-12-2022 10:23:12 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.831

OTindex: 7.879

@venzje :

Quote:

tussen tienduizenden knallende mensen, kom je toch wat handen tekort.

Ach als die tienduizenden knallende mensen hun handen wegknallen, dan hebben de politiemensen genoeg handen om die tienduizenden knallende mensen in de hand te houden.



Laatste edit 15-12-2022 10:23 Ach als die tienduizenden knallende mensen hun handen wegknallen, dan hebben de politiemensen genoeg handen om die tienduizenden knallende mensen in de hand te houden.

15-12-2022 10:24:00 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.310

OTindex: 21.681

Ik ben blij dat we dit jaar weer nieuwjaar in Schotland kunnen vieren. De afgelopen twee jaar in Nederland waren weer forse afknappers met al die idioten die met vuurwerkbommen lopen te gooien. Met een totaalverbod voorkom je niet alles, maar in elk geval verminder je het zwaar. HAndhaving is veel makkelijker - alle vuurwerk is illegaal. Alle verkoop is illegaal. Dan kan de politie zich concentreren op die lui die toch internationaal proberen aan vuurwerk te komen.

15-12-2022 10:30:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.975

OTindex: 83.457

@supericecube : is er geen leukere manier om lol te hebben?

15-12-2022 10:55:13 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.739

OTindex: 7.712

@supericecube :

hopelijk schaffen ze dat lokale verbod ook overal op.

Word tijd dat het niet meer betutteld word en de mensen gewoon lekker overal lol laten hebben Quotehopelijk schaffen ze dat lokale verbod ook overal op.Word tijd dat het niet meer betutteld word en de mensen gewoon lekker overal lol laten hebben

Het wordt tijd dat er niet meer betutteld wordt en ze de mensen gewoon lekker overal lol laten hebben. Hopelijk schaffen ze de verkeersregels ook overal af.Het wordt tijd dat er niet meer betutteld wordt en ze de mensen gewoon lekker overal lol laten hebben.

15-12-2022 10:57:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.430

OTindex: 28.103

Zoals met wel meer verboden waar de gemiddelde mens geen boodschap aan heeft, heeft dit een averechts effect. Net als met drugs, sigaretten en drank, de mensen zullen blijven kopen en de overlast zal alleen maar toenemen.



Verstandige regulering is beter dan een bot verbod.

15-12-2022 12:08:33 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.042

OTindex: 4.659

@venzje : [sarcasme] Zullen we dan niet gewoon een stap verder gaan en alle regels afschaffen? Dan kunnen we lekker roofovervallen plegen en daarmee lol trappen. En natuurlijk lekker alles wat van iemand anders is vernielen. Dolle pret.[/sarcasme]

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: