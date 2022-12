Hardleerse dievegge verstopt Rolex in flamoes

Een sneaky dievegge in Las Vegas dacht weg te kunnen komen met een dure Rolex door het klokje in haar genotsgrot te verstoppen. Helaas voor haar viel ze door de mand en belandde ze achter tralies. Het meest opvallende is misschien wel het feit dat ze juist in Las Vegas was, omdat ze voor een andere horlogediefstal in de rechtbank moest verschijnen.



De politie werd afgelopen zondag ingeschakeld door een man die de 33-jarige Sarah Richards in de bruisende gokstad had ontmoet, waarna ze samen naar zijn hotelkamer waren gegaan, zo meldt 8News. Terwijl ze daar lagen te knuffelen, suggereerde Sarah dat hij zijn horloge zou afdoen, zodat zij zich niet bezeerde aan het metaal. Hij legde het dure klokje onder zijn kussen, waarna de avond met veel wijn verderging.



Het zal u niet verbazen dat het klokje niet veel later was verdwenen, wat voor enige commotie in de hotelkamer zorgde. De vrouw fingeerde een paniekaanval en vertrok, maar het horlogeloze slachtoffer liet het er niet bij zitten en kwam haar achterna. In de lobby van het hotel waarschuwde hij de beveiliging die de politie inschakelde. Agenten konden het klokje in eerste instantie niet vinden bij Richards, maar uiteindelijk gaf ze zelf toe dat ze de 12.000 dollar kostende Rolex in haar pretpruim had verstopt.



Sarah bleek geen onbekende van de lokale autoriteiten, want zij was afgelopen juni eveneens opgepakt en ook die keer ging het om de diefstal van een polsklokje. Sterker nog, ze was juist zondag in Las Vegas omdat ze daar maandag voor de rechter moest verschijnen voor die eerdere diefstal. Dat is nu uitgesteld tot januari, dus tegen die tijd moeten alle mannen in Las Vegas weer extra goed op hun horloge letten.

Reacties

15-12-2022 09:02:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.686

OTindex: 89.620

Polshorloge werd poeshorloge.....

15-12-2022 10:25:04 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.831

OTindex: 7.879

Zonde van het horloge.

15-12-2022 10:25:08 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.310

OTindex: 21.681

@Mamsie : Ja, toch wat lastiger om even te kijken hoe laat het is...

15-12-2022 10:27:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.430

OTindex: 28.103

@BatFish : Mogelijk zijn er wel vrijwilligers te vinden die in situ het horloge willen aflezen

15-12-2022 11:46:43 vaughn

Senior lid

WMRindex: 305

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Die dame was behoorlijk bij de tijd. Kudo's voor de schrijver voor wat betreft de verscheidenheid aan synoniemen voor de vagijn, vooral pretpruim was lachen gieren brullen...

15-12-2022 21:08:10 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.880

OTindex: 18.638

S wel bepaalde mogelijkheden . Aan de bar pronk je met een prachtige nep-Rolex, die net echt lijkt. Dan pap je aan met die mevrouw, je maakt een lekkere wip met haar, waarbij je je nep-Rolex onder je hoofdkussen stopt. En als je je zgn. Rolex na afloop niet meer terug kunt vinden, doe je heel verbaasd.

Ach, hij zal wel ergens op de grond gevallen zijn, ik zal het morgen bij daglicht nog eens nazoeken. Die mevrouw vertrekt dan vrij snel. En komt er pas later achter dat ze gen...d is. Ik zie als Pauswel bepaalde mogelijkheden. Aan de bar pronk je met een prachtige nep-Rolex, die net echt lijkt. Dan pap je aan met die mevrouw, je maakt een lekkere wipmet haar, waarbij je je nep-Rolex onder je hoofdkussen stopt. En als je je zgn. Rolex na afloop niet meer terug kunt vinden, doe je heel verbaasd.Ach, hij zal wel ergens op de grond gevallen zijn, ik zal het morgen bij daglicht nog eens nazoeken. Die mevrouw vertrekt dan vrij snel. En komt er pas later achter dat ze gen...d is.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: