Moeder geeft gas en rijdt kinderdagverblijf Velserbroek binnen

In Velserbroek is vanochtend een moeder met haar auto een kinderdagverblijf binnen gereden. De vrouw kwam haar kindje brengen, maar bij het weggaan maakte zij een fout en reed tegen de gevel en door de voordeur van het gebouw de centrale hal binnen.



Binnen in het kinderdagverblijf vielen er geen slachtoffers.



"Er is flinke schade, maar de gevel is nog stabiel", zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws.



De vrouw zelf raakte bij het ongeluk lichtgewond en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie stelt een onderzoek in naar haar rijvaardigheid.



De woordvoerder van de politie laat weten dat de opvang van de kinderen vandaag gewoon door kan gaan.

Reacties

13-12-2022 14:59:28 Grouse





De politie stelt een onderzoek in naar haar rijvaardigheid.

Een goed plan. Dat zou met meer ongelukken moeten gebeuren.

Ongeluk veroorzaakt? opnieuw een rijtest doen. Een goed plan. Dat zou met meer ongelukken moeten gebeuren.Ongeluk veroorzaakt? opnieuw een rijtest doen.

13-12-2022 16:55:19 Mamsie





Stond de auto in de versnelde verkering?

13-12-2022 16:58:48 Sjaak





@Mamsie : Ze zal wel met het gaspedaal hebben geremd.

