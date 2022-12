Zwangerschapsecho voor heideschapen

Wordt het een jongen of een meisje? En nog belangrijker: is het gezond? Allemaal vragen die bij het maken van een zwangerschapsecho een rol spelen. Bij de schapen op de Elspeter Heide kwam deze maand ook een echoscopist op bezoek.



Bij de ooien worden 'zwangerschapsecho's' niet gemaakt om het geslacht te bepalen. Ook wordt niet bekeken of de nog ongeboren lammertjes wel gezond zijn. Toch is het onderzoek voor schaapherder Daphne van Zomeren belangrijk. Precies 72 schapen in de kudde van de Elspeter Heide zijn op dit moment drachtig. Dankzij de echo's hoeft Van Zomeren niet meer te gissen hoeveel dieren over een paar maanden jongen zullen krijgen.

Dat is belangrijk, want de ruimte in de schaapskooi in Elspeet is beperkt. "Als er te veel lammetjes worden geboren, neemt de kans op ziekten toe", vertelt Van Zomeren. Nog steeds is niet exact te voorspellen hoeveel lammetjes er geboren worden. Een schaap krijgt over het algemeen 1 à 2 jongen. In uitzonderlijke gevallen zijn het er meer.

Deze tijd van het jaar gaan de schapen nog maar een paar uurtjes per dag de hei op. Met de kou heeft dat niets te maken, legt Daphne uit aan BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink.



De schapen op de Elspeter heide blijven ook deze tijd van het jaar 's nachts in de kraal op de heide. Aan de rand van het bos is een stuk grond afgerasterd waarbinnen de dieren overnachten. Hier worden de schapen deze tijd van het jaar ook bijgevoerd. Dat is vooral belangrijk voor de drachtige ooien. In de kudde leven op dit moment 192 schapen. Ook zijn er twee kuddebeschermingshonden die de schapen dag en nacht beschermen tegen hongerige wolven.



Drachtige schapen zijn te herkennen aan een gele en oranje stip op de rug. Andere schapen hebben alleen een oranje stip. Deze dieren zijn wel bij de ram geweest, maar zijn niet gedekt. Ook lopen er ooien in de kudde met een groene stip. Dat zijn de schapen die dit jaar geen bezoek hebben gehad van een ram. Binnen het kleurenpalet springt er één schaap uit. Die heeft als enige namelijk helemaal geen stip op de rug. Dit schaap draagt een grote koeienbel en heeft als enige dier binnen de kudde een naam.



31 januari heeft schaapherder Daphne van Zomeren met geel en oranje in de agenda omcirkeld. Dat is de dag waarop de eerste ooien op de Elspeter Heide zijn uitgerekend. En dat is 5 maanden minus 5 dagen nadat 8 rammen bij de schaapkudde op bezoek waren om de ooien te bevruchten. Een enkele ram kan 25 tot 40 ooien dekken.

Reacties

13-12-2022 09:09:38 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.874

OTindex: 18.621

S Quote: Een enkele ram kan 25 tot 40 ooien dekken.



Ach bij de mensen is dat niet anders. Ik weet nog dat Moos mij vertelde dat hij bevriend was met een sjeik. Hij mocht zelfs zijn harem bezoeken. Ze deden nog een kleine wedstrijd. Wie het met de meeste vrouwen kon doen, had gewonnen. Moos deed het die nacht met drie vrouwen. Iedere keer zette hij met een krijtje een streepje op de muur. Toen kon hij niet meer en viel in slaap. De volgende ochtend werd hij gewekt door de sjeik. Hoeveel? vroeg de sjeik. Moos wees op de drie streepjes. Dan heb jij gewonnen zei de Sjeik. Nou, nou, wat heb jij toch een uithoudingsvermogen. Ik kwam zelf niet verder dan 109.

13-12-2022 10:06:12 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.731

OTindex: 7.709

Ah, voorheen de kudde van mijn nicht Christien en haar man. Een op-en-top natuurmens met een hele vracht ervaring, maar koppig tot-en-met. Ze kon uiteindelijk de modernisering en regulering niet aan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: