Winterswijk wil morgen werelduurrecord op natuurijs verbreken

WINTERSWIJK - Nu ligt er nog niets dat op een ijsvloer lijkt, maar als het vannacht hard gaat vriezen gaan ze op de ijsbaan in Winterswijk morgenvroeg voor een uniek werelduurrecord. Zo hard mogelijk rondjes schaatsen, een uur lang. Voor het laatst verbroken in 1928.

"Maar of het echt door kan gaan, dat weten we morgenvroeg pas zeker. Vannacht krijgen we al een idee", vertelt ijsmeester Hendrik van Prooije. "We gaan vanmiddag beginnen met sproeien en dan gaan we de hele nacht door. Drie ploegen wisselen elkaar af."



Als de weersvoorspellingen uitkomen zal marathonschaatser Bart Vreugdenhil morgenvroeg om half negen aan de start staan voor een officiële wereldrecordpoging. "Het slaapt hier in een hotel, er komt jury over", vertelt Van Prooije over de voorbereidingen. "Maar de charme van natuurijs is: we hebben vertrouwen dat het niet voor niets is, maar zeker weten doen we het niet."



Een kleine honderd jaar geleden kwam de de Fransman Leon Quaglia tot 32,97 kilometer op een natuurijsbaan. De verwachting is dat dit record er morgen wel aangaat, maar stiekem hoopt de ijsmeester op een verbetering van het laatste record dat buiten, weliswaar op kunstijs, is verreden. Schaatser Jan Kooiman kwam in 1985 tot een afstand van 38,558 kilometer. "Maar als hij dat wil verbreken, moet hij wel flink doorschaatsen."



Of de Winterswijkse IJsvereniging, waar ze vanwege een vooruitstrevende techniek met heel weinig vorst een ijsvloer kunnen creëren, een wereldrecord in de boeken kunnen bijschrijven, zullen we morgen zien. "Eerst maar eens een koude en vooral heldere nacht", benadrukt de ijsmeester. "De afgelopen nachten waren te mistig, te bewolkt, daardoor heb je bijna geen uitstraling. Samen met de temperatuur is die uitstraling de belangrijkste voorwaarde voor ijsvorming."

12-12-2022 18:20:01 Mamsie

Oudgediende



En in Friesland zijn de rayonhoofden vast al in paraatheid,

12-12-2022 18:34:14 Sjaak

Moderator



Ze zullen het record ook binnen een uur moeten breken, want daarna is er geen ijs meer!

