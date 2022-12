Kat Dibbes was twaalf jaar zoek, maar bleek al die tijd gewoon in zijn eigen buurtje rond te lopen

Het is een bijzonder, maar ook bizar verhaal. Kat Dibbes was twaalf jaar zoek, maar is weer terug bij zijn baasje in Utrecht. En het opmerkelijke: hij leefde de afgelopen jaren niet eens zo ver van zijn warme mandje vandaan. Zwaar vermagerd werd Dibbes dankzij zijn chip herenigd met zijn baasje.Dibbes (nu 18 jaar oud) werd gevonden door een oplettende omwonende. De melder hoorde de kat erg hard miauwen. De eigenaar was op dat moment niet bekend.‘Bij aankomt schrokken wij van de toestand van deze bejaarde man’, meldt de dierenambulance over de kat. ‘En al helemaal toen wij te horen kregen dat hij hier al jaren zou lopen. Achteraf weten we nu dat Dibbes een aantal straten verderop woonde. Hij is toen vermist geraakt en werd in zijn ‘nieuwe’ straat bij heel veel ‘nieuwe’ eigenaren flink gevoerd.’Dibbes heeft al die tijd gewoon door ‘zijn eigen buurt’ gelopen. ‘Steeds meer mensen voerden hem en in die twaalf jaar heeft niemand zijn chip uit laten lezen. En nu, omdat hij toch wel veel aan het miauwen was en er toch wel een ‘beetje’ slecht eruit zag moest hij maar weg. Dit zien wij te vaak gebeuren.’De medewerkers van de dierenambulance hebben op Facebook een boodschap voor kattenliefhebbes. ,’Wij willen deze boodschap graag aan iedereen overbrengen. Stop met het voeren van andermans katten. Vertrouw je het niet? Onderneem dan actie, laat bijvoorbeeld de chip uitlezen. Dit kan bij iedere dierenarts zonder extra kosten gebeuren.’Dibbes wordt nu onderzocht door een dierenarts. ‘De vraag is natuurlijk hoe ernstig zijn toestand inwendig is. Hopelijk kan hij nog een fijn pensioen hebben bij zijn dolgelukkige echte eigenaar.’