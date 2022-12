Porsche minst betrouwbare merk volgens Brits onderzoek

De Britse firma Warrantywise heeft onderzocht welke automerken het meeste gebreken vertonen na afloop van de garantieperiode. Op basis van gegevens van 130.000 auto's heeft het de beste en slechtste merken geteld als het gaat om de betrouwbaarheid. Elke fabrikant wordt gerangschikt op basis van het aantal storingen, de kosten van de reparaties en hoe lang ze nodig hebben om ze te repareren.



Porsche scoorde de laagste score van slechts 35,1 van de 100. Dat is dus voor Land Rover en Jaguar, merken die traditioneel onderaan staan als het gaat om de betrouwbaarheid.

12-12-2022 12:49:17

Het is anders wel opvallend dat in een Brits onderzoek de niet-Britse auto's er wat minder afkomen. In de Stiftung Warentest die je gewoonlijk andere uitkomsten...