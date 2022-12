Overleden vrouw werd per ongeluk in Denemarken gecremeerd

Een overleden Bornse die ‘per ongeluk’ in Denemarken wordt gecremeerd, een overleden Deense die in een Twents uitvaartcentrum terechtkomt. Het klinkt bijna ongeloofwaardig, maar werd werkelijkheid. Bornenaar Hilbert Waninge belandde van de ene nachtmerrie in de andere, en was nooit bij de uitvaart van zijn eigen vrouw.



Tijdens een vakantie in Portugal, eind oktober, overleed Rita Waninge-Snijders uit Borne. Wat haar echtgenoot Hilbert daarna meemaakte tart alle voorstellingsvermogen. Bovenop een periode van rouw, werden het vooral ook weken vol fouten, schokkende verrassingen en onnodig extra verdriet. „Wat mij is overkomen mag een ander nooit gebeuren.”



Het is 27 oktober in Monte Gordo, en vast vakantieadres van het echtpaar, als Rita Waninge zich niet lekker voelt. „Aanvankelijk was er niets aan de hand”, vertelt Hilbert. „Maar toen we die donderdagmorgen opstonden voelde ze zich beroerd. Ik heb tegen Rita gezegd dat ze maar wat langer in bed moest blijven liggen. Ik moest even een boodschap doen.”



Eenmaal terug op de hotelkamer ziet de Bornenaar dat het steeds slechter gaat met zijn vrouw. „Ik heb meteen het alarmnummer gebeld, en er kwamen twee ziekenauto's.” Rita wordt meteen overgebracht naar het ziekenhuis in Faro, op zo'n zestig kilometer afstand van Monte Gordo. Daar blijkt de toestand kritiek.



De volgende dag overlijdt Rita, op 69-jarige leeftijd. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend, de rapportage daarover is nog niet opgestuurd naar Nederland. Na het overlijden van Rita reizen familieleden uit Nederland meteen naar Portugal om Hilbert te steunen. In het mortuarium van het ziekenhuis van Faro nemen ze samen afscheid van Rita.



Mét familie, maar zonder zijn echtgenote vliegt Hilbert Waninge kort daarna terug naar Nederland. Het lichaam van zijn vrouw moet worden teruggebracht door een internationale repatriëringsorganisatie. „Zo'n repatriëring duurt meestal vijf tot zes dagen”, zegt de Bornenaar. Maar de repatriëring van Rita duurt langer dan gepland.



Korte tijd later krijgt Waninge bericht dat het lichaam van zijn vrouw is aangekomen op Schiphol. Samen met familie rijdt hij vanuit Twente naar Schiphol om haar op te halen: „We rijden mee met Rita.” De kist met het lichaam wordt overgebracht naar uitvaartcentrum Helpt Elkander in Borne.



In het uitvaartcentrum blijkt dat is gebeurd wat niemand kon bevroeden. „Het bleek Rita niet te zijn...” Uiterlijk is Hilbert Waninge rustig als hij het vertelt. Maar innerlijk is hij emotioneel. „We zagen dat er een andere naam op de kist stond. Toen heeft iemand de kist opengedaan... Ik hoefde dat gelukkig niet zelf te doen.”



De schok is compleet: er ligt wel een vrouw in de kist, maar het is niet Rita. Het blijkt na enig onderzoek het stoffelijk overschot te zijn van een 87-jarige vrouw uit Denemarken. De Deense vrouw is eveneens gestorven in het Portugese ziekenhuis, en de kist met daarin haar lichaam is daarna verwisseld met die van Rita.



De kist met de Deense vrouw gaat retour richting Schiphol, om vervolgens te worden doorgestuurd naar huis. Hilbert Waninge kijkt even voor zich uit als hij in gedachten weer teruggaat naar dat moment van die vreselijke ontdekking, inmiddels enkele weken geleden. „Je wordt gewoon hartstikke gek. Het is een rollercoaster aan emoties.”



Maar wat Hilbert toen nog niet wist, is dat er nóg een tragisch hoofdstuk zou volgen...



Als hij contact opneemt met de autoriteiten in Denemarken, krijgt hij namelijk een nieuwe klap te verwerken. De Bornenaar krijgt via de telefoon te horen dat het lichaam van zijn Rita inmiddels al is gecremeerd, in het crematorium van de Deense plaats Ringsted. Zonder Hilbert, of andere nabestaanden, in haar nabijheid.



De situatie voor de familie van Rita in Nederland is volgens Hilbert nauwelijks te vergelijken met die van de naasten van de overleden Deense. „Zij kunnen in feite twee keer afscheid nemen, terwijl wij dat niet hebben kunnen doen.” Met meerdere familieleden en vrienden reist Hilbert Waninge af naar het crematorium van Ringsted, om daar de as van zijn echtgenote op te halen.



Waar ging het fout?

De witte urn staat inmiddels in de Bornse woonkamer. Maar waar de fouten rond de persoonsverwisseling zijn gemaakt, weet hij nog niet. „Dat moet worden uitgezocht door advocaten. Zeker is dát er fouten zijn gemaakt.” Het kan zijn dat het is misgegaan in het universitair ziekenhuis van Faro, of het daaraan verbonden mortuarium. Maar ook op Schiphol kan het fout zijn gegaan, zegt de weduwnaar.



Op 22 november was er een condoleancebijeenkomst voor Rita in het uitvaartcentrum. Hilbert Waninge kondigt aan dat er nog een herdenkingsbijeenkomst komt. „Want dat heeft ze verdiend.” En de Bornenaar laat weten een advocaat op de zaak te hebben gezet.

Het is al erg genoeg om je vrouw te verliezen. Maar het inschakelen van een advocaat betekent dat je een paar duizend euro moet gaan betalen. De vrouw wordt daar niet meer levend van. Naar Nederlands recht kan de goede man hooguit een paar honderd euro smartengeld krijgen. Dat weegt niet op tegen de te maken advocaatkosten. En de kans is aanwezig dat de rechter nog een aftrek op de schadevergoeding toepast: hij spaart de kosten van een crematie uit.

