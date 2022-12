Vrouw heeft een dermate realistische droom over inbrekers, dat ze 112 belt

Een vrouw heeft in Zoetermeer zo'n realistische droom gehad dat ze de politie belde. Ze meldde aan het operationeel centrum dat haar man in de schuur achter inbrekers aanzat. De politie komt onder meer met hondengeleiders en een helikopter ter plaatse, maar dan blijkt de melding een droom te zijn geweest.



De vrouw belde tijdens een redelijke rustige nacht voor de politie. De centralisten staan op scherp als de heterdaad inbraakmelding van haar binnenkomt. Meerdere eenheden worden naar de locatie gestuurd. De hondenbrigade wordt ingeschakeld, de verkeerspolitie gaat er naar toe en de landelijke politie-eenheid wordt gevraagd om ondersteuning met een helikopter.



De agenten die als eerste ter plaatse komen zetten de omgeving van de straat af. Ook gaan er agenten naar het adres van de vrouw die belde. Zij stellen haar gerust en vragen haar om een signalement van haar man. De informatie die de agenten van de vrouw krijgen wordt ook doorgespeeld naar de zoekende eenheden in de wijk.



Als agenten het huis doorzoeken vinden ze tot hun grote verbazing een man in bed liggen die precies aan het eerder opgegeven signalement voldoet. ,,De man van de meldster lag heerlijk in een diepe slaap en wist nergens van af”, meldt de politie Den Haag. ,,Een inbraak, daar wist hij al helemaal niets van.”



De bewoonster heeft waarschijnlijk een droom gehad en dacht dat de inbraak daadwerkelijk plaatsvond. ,,Soms kan een droom ook heel echt lijken. Ondanks dat de inbraak niet echt was, was de inzet van de collega’s dat wel... De wijk stond vol met politievoertuigen.”



Uiteindelijk bleek het loos alarm en konden de bewoners elkaar weer in de armen sluiten. ,,Dienstbaar en erg waakzaam noemen we dat”, besluit de politie in het gedeelde bericht op sociale media.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: