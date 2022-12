Zo krijgt bijna niemand een eekhoorn op de foto

Urenlang wachten op het juiste moment, en dan: klik! In de buurt van zijn woonplaats Oss maakte Alex Pansier een foto die de wereld overging: een eekhoorn die als Superman door de lucht vliegt. De foto werd genomineerd voor de Comedy Wildlife Photography Awards en krijgt vandaag een eervolle vermelding van de jury.Wat voor dag het was, weet hij niet meer. Maar het kan best een natte dag zijn geweest, want de regendruppels vliegen alle kanten op als de eekhoorn zijn sprong naar voren waagt. Recht in de camera.Pansier maakte de foto in het najaar van 2021 in het natuurgebied De Maashorst in Brabant. "Het was wel een uniek moment", zegt de natuurfotograaf. "Ik ken de plek goed. Ik weet waar ze zitten en had me verstopt in een fotohut, zodat ze me niet konden zien."De voorbereiding en het lange wachten betaalden zich uit. Een eekhoorn sprong op hem af. Door het focuspunt van de camera heen, waardoor we nu naar een haarscherp plaatje kijken. Een beetje geluk hoort er ook bij: de eekhoorn keek op dat moment ook nog eens de camera in."Uren en uren wachten. Dat ben ik wel gewend. Vaak ben ik van het eerste licht tot het laatste licht op pad", zegt Pansier. Alert is hij steeds, maar zijn hand zit niet de hele tijd op de knop. "Het zijn korte momenten dat er iets gebeurt. Dan moet je scherp zijn, want even later is het beestje weer weg."Fotograferen doet Pansier al langer, maar sinds kort fulltime. "Ik heb vorig jaar mijn internetbedrijf verkocht en hoef mijn boterham er niet mee te verdienen. Het is mijn passie."Op pad met de camera geeft hem rust. "Ik stond altijd aan, en om los te komen van van mijn werk ging ik vaak het bos in. Ik was de laatste jaren vooral aan het managen, en dat ging me tegenstaan. Met fotograferen kan ik mijn creativiteit kwijt. Het is opnieuw beginnen in een ander vakgebied."Hij stuurde de foto in voor de wedstrijd zonder enige verwachting, maar vindt het heel leuk om nu een eervolle vermelding te krijgen. De winnaar van dit jaar is 'Niet-zo-katachtig' van de Amerikaanse Jennifer Hadley. Zij maakte in Tanzania een foto van een vallend leeuwenwelpje. Dat verliest z'n grip als hij uit de boom wil klimmen.Pansier wil graag nog eens een mooi fotoboek uitbrengen. Spelen met licht en donker vindt hij leuk. Hij is net terug uit Antarctica, waar hij pinguïns fotografeerde. Een expositie, dat is zijn ultieme doel. "Je werk kunnen laten zien en dat mensen daar heel blij van worden. Dat is iets moois."Tot slot een tip voor wie ook graag fotografeert. Het gaat volgens Pansier niet om veel geld stoppen in de duurste camera's en lenzen. "Het gaat om het licht, en het juiste moment." Daar moet je dan veel voor op pad.