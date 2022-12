Maak van uw kruis geen punt, kom naar Het Kruispunt slechtste slogan 2022

De Blauwe Tegel, de prijs voor de slechtste slogan, gaat dit jaar naar Het Kruispunt, een zorgcentrum voor mensen met bekkenproblemen in Heemskerk.



Met de slogan 'Maak van uw kruis geen punt, kom naar Het Kruispunt' liet het de slogan 'Voetschimmel? Steek je middelteen op!’ van Mycosan nipt achter zich.



‘Er vis er een jarig hoera hoera!’, een vondst van visspeciaalzaak Van Vis, eindigde op de derde plaats.



Vorig jaar was de winnaar van de verkiezing de leus 'Mijn ballen wegen 130 gram!!' van een vleesbezorgbedrijf. Eerdere winnaars van de verkiezing waren onder andere 'Zit je haircut' en 'Een timmer timmert, een tandarts boort.... maar wij zitten lekker in Velsen Noord'.



Het is voor de elfde maal dat de verkiezing van de slechtste slogan plaatsvond.



De volledige uitslag van 2022:

1. Maak van uw kruis geen punt, kom naar Het Kruispunt (Het Kruispunt)

2. Voetschimmel? Steek je middelteen op! (Mycosan)

3. Er vis er een jarig hoera hoera! (Visspeciaalzaak Van Vis

4. Ziet air fry uit, hè? (Beyerlander)

5. Hopsaté naar De Beren (De Beren)

6. Met het hakken op de steen, gaan de dagen vrolijk heen! Bruinstroop Natuursteen

7. Vendrig werkt verfrissig Vendrig

8. Word E-lecterrific (Cortina)

9. Kanjer ons maar weer lekker mee op pad! (Kanjers)

10 Wie Te Pas kent zoekt niet. Wie zoekt kent Te Pas niet (Café Te Pas)



11-12-2022 20:10:49 omabep

Ik ken ze geen van allen, ik ga ze dus ook niet nalopen om te zien en luisteren naar deze onzin. Ik kijk geen reclames, als ze er zijn ga ik naar een andere zender of zet het geluid uit en ga een spelletje spelen op tablet of laptop of ik ga mijn mail nalopen enz. als ik maar geen reclame hoor of zie.



Als ik iets nodig heb zoek ik het op en als ik het niet kan vinden op internet, wat me sterk lijkt, dan ga ik naar de winkel, ik heb geen reclame nodig om mij te beïnvloeden met geschreeuw van "koop mij" producten.

