Vluchtelingen Tsjechië moeten plaatsmaken voor skiënde politici

Een groep Oekraïense vluchtelingen die werd opgevangen in een gebouw van de overheid in Tsjechië, moet daar vertrekken. Parlementariërs willen het gebouw namelijk gebruiken voor hun wintersportvakanties.



In het complex in de noordelijk gelegen stad Liberec woonden ongeveer twintig Oekraïners. In Tsjechië is verontwaardigd gereageerd op het plan. Naast de oppositie bekritiseerde ook premier Petr Fiala het gedrag van de parlementariërs.



Voor de vluchtelingen is inmiddels een andere plek gevonden in dezelfde stad. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn volgens cijfers van het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken in het land bijna 467.000 vluchtelingen opgevangen.

