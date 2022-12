Zuid-Koreanen worden volgend jaar massaal 1 of 2 jaar jonger

Zuid-Koreanen worden op papier massaal ietsje jonger. In juni volgend jaar neemt het land afscheid van rekenmethodes waarmee een kind al voor het eerste levensjaar 1 of 2 jaar oud kan zijn.



Nu gebruikt het land drie verschillende leeftijdssystemen. Het meestgebruikte is de zogeheten Koreaanse leeftijd, waarbij 0 jaar niet bestaat. Baby's zijn daar vanaf hun geboorte 1, en worden elk jaar op 1 januari een jaar ouder. Daardoor is een baby die op 31 december wordt geboren de dag na de geboorte officieel al 2 jaar oud.



Volgens een ander veelgebruikt systeem worden baby's bij hun geboorte wel 0, maar stijgt de leeftijd vervolgens ook steeds op de eerste dag van het nieuwe jaar. Het derde systeem dat wordt gebruikt, is het internationale leeftijdssysteem zoals dat ook in Nederland wordt gehanteerd.



Het naast elkaar bestaan van de drie verschillende systemen veroorzaakt volgens critici verwarring. Ook zorgt het voor onnodige kosten, als er juridische discussies moeten worden gevoerd over hoe oud iemand nou echt is. President Yoon-Suk-yeol had tijdens zijn verkiezingscampagne al beloofd de leeftijdssystemen te standaardiseren. Vandaag stemde het parlement daarmee in.

Je hoeft geen criticus te zijn om te zien dat dat verwarrend is.

dat je bij 1 dag al 2 jaar oud kunt zijn...

Wat een groot feest zal het daar zijn.Ik voel me nog steeds 18, maar zover terug zullen wij in Nederland niet gaan

En hoe komt het nieuwe systeem er nu uit te zien? Het "Nederlandse"?



Waarom staat er Nederland in het bericht en niet Europa of Westerse wereld? Zijn er nog andere systemen in Europa dat ons land genoemd apart genoemd wordt.

