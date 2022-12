Heeft ieder hondenras echt een ander karakter?

De golden retriever is een goedzak en een kindervriend. De beagle haalt zijn neus op voor je commando’s. En een pitbull loop je liever niet tegen het lijf zonder muilkorf. Maar is dat wel waar, vraagt Quest zich af.



Het antwoord: het ras zegt amper iets over het gedrag ('karakter' zeggen baasjes) van de hond.



Jessica Hekman, die de genetica van honden onderzoekt aan The Broad Institute of MIT and Harvard (VS) publiceerden in 2022 een studie waarbij eigenaren van 18.385 honden werden ondervraagd over het gedrag van hun hond. Daarbij brachten ze het DNA van bijna 2000 van deze honden in kaart.



Uit de analyse blijkt dat het ras van een hond weinig zegt over zijn gedrag. Slechts negen procent van de variatie in gedrag is toe te schrijven aan verschillen in ras, volgens de berekeningen van de onderzoekers.



Je mag het blijven geloven dat jouw fikkie zo iets vanwege zijn ras, maar het is niet of nauwelijks waar.



Hoe snel een hond zich vijandelijk of agressief opstelt ten opzichte van mensen of andere honden, is ook een van de eigenschappen die Hekman en collega’s onderzochten. En al hebben sommige rassen het imago van agressieve engerds, zoals de pitbull of de dobermann, een effect van ras is hierbij niet gevonden. Vooral de levenservaringen van een hond hebben invloed op hoe snel het overgaat tot agressie, zegt Hekman.

