Kinderen belden noodcentrale om Sinterklaas kapoentje te zingen

Enkele kinderen hebben zondagnamiddag twee keer naar de noodcentrale gebeld om sinterklaasliedjes te zingen. Dat meldt de politie van de zone Oostende. Ze moesten beloven om ermee te stoppen, want anders zou Sinterklaas hen dit jaar geen cadeautjes brengen.



De noodcentrale 101 ontving zondag rond 15.30 uur twee gelijkaardige oproepen van kinderen. Ze begonnen ’Sinterklaas kapoentje’ te zingen en haakten vervolgens in (hingen op, red.) De noodcentrale belde echter terug en gaf het kinderstemmetje aan de andere kant van de lijn een duidelijke boodschap mee: ermee stoppen of Sinterklaas deelt dit jaar aan hen geen cadeautjes uit. «De persoon aan de andere kant van de lijn beloofde het nooit meer te zullen doen», meldt de politie.



Politie Oostende merkt op dat het noodnummer te allen tijde vrij moet blijven voor echte noodoproepen. Kwaadwillige oproepen zijn daarom ook strafbaar en worden regelmatig vervolgd. De hulpdiensten krijgen immers wel vaker te maken met dronkenmanspraat, scheldpartijen en hijgtelefoons. «Het oproepnummer en adres kan ook altijd worden achterhaald, ook als het nummer op ’privé’ staat», duidt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. «Hoewel de politie alle feiten en oproepen registreert, komt evenwel niet alles in het Grote Boek van de Sint.»

Reacties

Lijkt het noodnummer op het nummer van Sinterklaas? Wel toevallig dat er twee belden.Lijkt het noodnummer op het nummer van Sinterklaas?

