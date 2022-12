Mandelabrug over A12 wankelt omdat er 30 jaar geleden een 1’tje ontbrak in de berekening

Een knullige rekenfout en andere miscalculaties zijn de oorzaak van een wankele Mandelabrug. De loopbrug over de A12 bij Zoetermeer is al ruim dertig jaar lang onveilig mede omdat er ooit een 1'tje is vergeten in een simpele berekening.Vrijdagavond werd de iconische brug én station Zoetermeer plotseling gesloten, vanwege instortingsgevaar. Ingenieurs ontdekten dit nadat het beton scheurde en ze alle rekenwerk opnieuw deden. Na dat onderzoek blijkt dat ergens in de berekening een 1 is gemist. Naast deze blunder waren er andere foutjes die nu fataal blijken te zijn.