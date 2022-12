Vrouw die oogballen liet tatoeëren heeft spijt: ik word blind

Een Britse vrouw heeft op sociale media haar ontevredenheid geuit over haar nieuwste tatoeage. Ze heeft beide oogballen met naald en inkt laten bewerken, waardoor ze nu een blauw en een paars oog heeft. Van het tweede oog heeft ze inmiddels spijt. "Ik sta misschien op het punt om blind te worden", aldus Anaya Peterson.Peterson liet zich voor de tatoeage inspireren door Amber Luke, een Australisch model dat na haar oogtatoeage drie weken lang niet kon zien. Bij Peterson blijken de problemen niet meer over te gaan en alleen erger te worden. "Ik had in de weken nadat ik het tweede oog liet kleuren last van uitgedroogde ogen. Ik zie inmiddels geen gezichtskenmerken meer van een afstandje."Aanvankelijk wilde Peterson slechts één oog laten tatoeëren. "Dan kon ik nog goed zien met het andere oog", verklaart ze aan de New York Post. Toch liet ze zich verleiden voor een tatoeage op het tweede oog. Naast tattoos heeft Peterson ook een gespleten tong en een enorm gat in haar oorlel.