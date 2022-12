500.000 belletjes naar BelastingTelefoon geweigerd

De BelastingTelefoon, het nummer van de fiscus waar mensen naar kunnen bellen met belastingvragen, is de afgelopen maanden soms nauwelijks bereikbaar geweest. 500.000 telefoontjes naar het speciale nummer zijn geweigerd: de verbinding werd verbroken omdat de wachtrij te lang was. Een woordvoerder bevestigt dit na een bericht van het NRC. In 400.000 gevallen hingen mensen in de wachtrij zelf op, mogelijk omdat ze het te lang vonden duren. Het gaat om een flink aandeel van de 2,6 miljoen telefoontjes die de BelastingTelefoon in augustus, september en oktober ontving. De belangrijkste reden is het gebrek aan personeel. De Belastingdienst probeert al langer mensen aan te nemen, maar heeft net als veel andere organisaties last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat veel mensen de BelastingTelefoon de afgelopen tijd vergeefs hebben gebeld, is pijnlijk. Na het toeslagenschandaal wil het kabinet het contact tussen mensen en uitvoeringsorganisaties - en de fiscus in het bijzonder - verbeteren. Belangrijk voor het kabinet is daarbij juist dat burgers een 'mens van vlees en bloed' te spreken krijgen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: