Verslaafde vrouw vergokt en verliest zichzelf, nu is ze van haar huisbaas

Een Indiase moeder legde in een potje Mens-Erger-Je-Niet een opmerkelijke inzet op tafel. Renu speelde tegen haar huisbaas, en nadat ze al haar geld had vergokt en verloren zat er nog maar één ding op. De vrouw gebruikte zichzelf als inzet. Ze verloor, en is bij de huisbaas ingetrokken. Haar man is radeloos en probeert haar terug te krijgen, schrijft India Today.



De moeder van twee kinderen uit de Uttar Pradesh's Pratapgarh-regio was verslaafd aan Ludo. Het spel dat wij hier kennen als Mens-Erger-Je-Niet. Haar man verhuisde zes maanden geleden naar de stad Jaipur voor zijn werk. Renu zou in de tussentijd het spel zoveel hebben gespeeld dat ze al het geld wat hij terugstuurde verloor.



Omdat het geld op was en ze niets anders had om in te zetten, maar wel haar verslaving wilde bevredigen kwam de vrouw met een ingenieus plan. In een potje Ludo met haar huisbaas zette ze zichzelf in. Als inleg. Ze verloor het spel en zo werd hij in feite haar eigenaar, dus al snel trok de vrouw bij hij huisbaas in.



Haar echtgenoot zit met zijn handen in het haar en klaagde bij de politie over de situatie. ''Ik heb geprobeerd ervoor te zorgen dat zij bij hem weggaat, maar ze is er niet klaar voor.'' De politiewoordvoerder reageerde tegenover de India Today op de situatie. ''We proberen in contact te komen met de man en stellen een onderzoek in zodra dat lukt.''

Reacties

06-12-2022 12:33:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.353

OTindex: 28.103

Verslaafd aan mens-erger-je-niet. Weer wat nieuws. Ik dacht dat dat hooguit voorkwam bij 6 jaar en jonger.

06-12-2022 13:03:05 vaughn

Senior lid

WMRindex: 301

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

En nu is het wachten totdat de huisbaas zich gaat ergeren aan de vrouw.

06-12-2022 13:04:58 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.823

OTindex: 7.874

Die huisbaas is dan ook geen zuivere koek. Als ie weet dat haar echtgenoot weg is, ga je toch niet kinderspelletjes met die vrouw spelen?

06-12-2022 13:31:54 Joost_O

Haha, dat is een originele manier om je relatie te beëindigen en een nieuwe te beginnen.

