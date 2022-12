Zwitserland verbiedt elektrische auto’s als er stroomtekort is

Verschillende Europese landen houden rekening met stroomuitval komende winter en hebben daarom maatregelen bedacht. Zwitserland wil zelfs elektrische auto's verbieden als de nood aan de man is.



De beheerder van het Franse elektriciteitsnet sorteert al voor op mogelijke stroomonderbrekingen in januari en februari. Bijna de helft van de kerncentrales in het land ligt stil vanwege reparaties en reguliere onderhoudsbeurten.



Zwitserland wekt het gros van zijn stroom op via binnenlandse waterkrachtcentrales, maar is voor het resterende deel afhankelijk van import uit Duitsland en Frankrijk. Ook zij willen voorbereid zijn op een noodsituatie en dus heeft de Zwitserse regering een wetsontwerp in het leven geroepen om de energiezekerheid te waarborgen.



Bij escalatieniveau 3 zouden elektrische auto's een rijverbod kunnen krijgen en is het verboden om de wasmachine boven de 40 graden te laten draaien. In een noodsituatie mogen ook bladblazers, terrasverwarmers en stoelverwarmingen in stoeltjesliften niet worden aangezwengeld in het Alpenland, meldt de Duitse nieuwssite T-online.



“Het privégebruik van elektrische auto’s is alleen toegestaan voor absoluut noodzakelijke verplaatsingen, zoals bijvoorbeeld beroepsuitoefening, boodschappen, doktersbezoek et cetera. Op de snelwegen zou de maximumsnelheid in die gevallen worden verlaagd”, schrijven zij.



Een soortgelijk noodplan bij een haperend elektriciteitsnet of complete black-outs bestaat in Nederland (nog) niet.

Reacties

Niet meer elektrisch rijden? Da's pas milieuvriendelijk.

@Emmo : helemaal niet meer rijden: nog beter voor het milieu

