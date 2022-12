Paus Johannes Paulus II verdoezelde misbruik door priesters

De in 2005 overleden paus Johannes Paulus II wist als bisschop in Krakau al heel vroeg dat priesters in zijn bisdom minderjarigen misbruikten. Zelfs toen pedoseksuele priesters tot een celstraf waren veroordeeld, liet hij hen in een ander bisdom opnieuw verder werken. Dat blijkt uit Poolse documenten die een Nederlandse onderzoeksjournalist heeft opgespoord. Vaticaanspecialisten noemen de ontdekking "explosief".De Nederlandse journalist Ekke Overbeek, die onder meer voor Trouw en Nieuwsuur werkt, woont in Polen en dook drie jaar lang de Poolse archieven in. "Ik heb concrete gevallen gevonden van concrete priesters in het aartsbisdom Krakau, waar de latere paus aartsbisschop was, die kinderen misbruikten. De toekomstige paus wist ervan en heeft desalniettemin die mannen overgeplaatst. Dat leidde tot nieuwe slachtoffers."De Poolse paus Johannes Paulus II werd geboren als Karol Józef Wojtyla. Hij was een van de meest populaire en invloedrijke pausen uit de geschiedenis. Hij bestreed het communisme in zijn thuisland. Maar als conservatieve paus verzette hij zich ook fel tegen echtscheiding, homohuwelijk, geboortebeperking, abortus en buitenechtelijke seks.In 2014 werd hij opvallend snel heilig verklaard door de huidige paus Franciscus. Vooraanstaande katholieken waarschuwden toen al: er waren aanwijzingen dat Wojtyla wegkeek bij aanklachten van seksueel misbruik.