Geen grap: Opel roept 16.000 elektrische auto's terug wegens falende uitlaatgasmeting

Opel moet wereldwijd ruim 6000 Opels Corsa-e terugroepen. De merkwaardige reden: de elektrische auto heeft problemen met de uitlaatgasmeting. Nogal vreemd voor een auto zonder uitlaat, maar regels zijn nou eenmaal regels.



Dat een fabrikant een model moet terugroepen vanwege een probleem is op zich niet nieuw. Maar soms zijn er gevallen die chauffeurs in verwarring brengen. Merkwaardiger dan een terugroepactie van Opel zal het echter niet snel worden: de elektrische Corsa-e moet terug naar de werkplaats vanwege een falende emissietest.



De reden: ook bij elektrische auto’s moet de overheid volgens de wettelijke eisen te allen tijde een rollenbankmeting kunnen uitvoeren. Dat geldt ook voor de Opel Corsa-e, ook al stoot deze compleet elektrische auto geen uitlaatgassen uit.



Door een softwarefout van de Opel is het volgens een woordvoerder ‘onmogelijk om met de auto een testbankmeting uit te voeren om te bewijzen dat aan de emissievoorschriften werd voldaan’. De terugroepactie betreft 16.605 voertuigen die tussen oktober 2019 en mei 2022 zijn gebouwd.



,,We zijn in Duitsland al begonnen met het opzoeken van klanten om de software op de getroffen voertuigen bij te werken", aldus de Opel-woordvoerder. Het bezoek aan de werkplaats bij de erkende Opel Service Partner is gratis voor de klant en duurt ongeveer 45 minuten.

Reacties

05-12-2022 09:00:03 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.863

OTindex: 18.591

S Quote: Regels zijn nou eenmaal regels



Nou, ik zou dat soort stomme regels mooi aan mijn laars lappen als het om mijn Pausmobiel ging.

05-12-2022 09:06:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.939

OTindex: 83.384

Gezond verstand kun je natuurlijk beter niet gebruiken.

05-12-2022 15:34:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.351

OTindex: 28.101

@allone : Wetgeving en gezond verstand staan wel vaker op gespannen voet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: