De voetballen liggen voor de wedstrijd aan de USB-lader

De bal waar de spelers op het WK in Qatar mee spelen, bevat een sensor waarmee de locatie erg nauwkeurig te volgen is. In combinatie met cameratechnologie kan het scheidsrechtersteam mogelijke buitenspelsituaties tijdens de wedstrijd nog beter inschatten.



De sensor weegt zo'n 14 gram, zit middenin de bal en loopt op een kleine batterij, die zo'n zes uur meegaat bij actief gebruik. Als de bal over de zijlijn of achterlijn vliegt, en een andere bal wordt gebruikt om verder te spelen, voelt het bijbehorende IT-systeem dit feilloos aan.



Het gebruik van deze technologie staat nog maar in de kinderschoenen, de mogelijkheden om nieuwe technische en tactische data meteen of naderhand te analyseren, zijn enorm.



“We kunnen deze informatie in real-time verwerken en zodoende uitgebreide nieuwe verhalen vertellen”, zegt Maximillian Schmidt van KINEXON, het bedrijf dat de sensor produceert tegen FiveThirtyEight. “We kunnen de data gebruiken om virtuele werelden of augmented reality beelden te maken. Ook levert het een schat aan informatie op over de technische en tactische prestaties van teams en spelers.”

