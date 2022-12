Boeddhistische tempel verlaten nadat alle monniken positief testten op meth

In een boeddhistische tempel in Thailand blijft er geen enkele monnik meer over, nadat ze één voor één positief testten op meth. Dat melden de lokale autoriteiten dinsdag aan AFP. De vier monniken, waaronder de abt, moeten nu afkicken van de erg verslavende harddrug.



Op maandag testten vier monniken in de tempel in het Bung Sam Phan district in de provincie Phetchabun positief op methamfetamine, ook bekend onder de naam crystal meth. «De tempel is nu leeg», zegt de districtsverantwoordelijke Boonlert Thintapthai aan AFP. «De bewoners van de dorpen in de buurt zijn bezorgd, omdat ze nu geen merit kunnen maken.» Merit verwijst naar een ritueel waarbij gelovigen voedsel doneren aan monniken als goede daad. Thintapthai zal nu nieuwe, nuchtere, monniken sturen naar de tempel zodat de lokale bevolking kan voldoen aan hun religieuze verplichtingen.



De vier monniken, waaronder de abt, zijn nu in een afkickcentrum om af te komen van hun methverslaving. Thailand heeft een groot probleem met methamfetamine. Volgens het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit zou meth via Myanmar en Laos het land binnenkomen. Op straat kost meth of ‘Yaba’ slechts 20 thaise bath per pil, zo’n vijftig cent. Het is niet duidelijk waarom de politie binnenviel in die specifieke tempel. Allicht is het een gevolg van de nationale campagne tegen meth-gebruik.

Reacties

03-12-2022 21:01:24 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.863

OTindex: 18.591

S Wat een ophef over niks. Hoe moeten die jongens dan anders in hoger sferen komen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: