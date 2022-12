Ontvoerde Melissa na 51 jaar herenigd met familie door DNA-match

De Amerikaanse Melissa Highsmith was 51 jaar vermist, maar is deze week – als vervroegd kerstwonder – weer met haar familie herenigd dankzij een DNA-match.

Dat schrijft de familie op Facebook.



‘We zijn verheugd om mee te delen dat we Melissa hebben gevonden’, aldus de familie in een statement. ‘Er zijn zoveel details die we willen delen, maar voor nu willen we alleen zeggen dat een DNA-match ons naar haar heeft geleid. We hebben haar hierdoor gevonden, niet door de tussenkomst van de politie, FBI, luisteraars van de podcasts of privé-onderzoek.’



Op 26 november ontmoet de inmiddels 53-jarige vrouw, die als kind van twee werd ontvoerd, haar ouders. “Mijn vader stuurde me een bericht via Messenger. Hij zei tegen me: ‘Weet je, ik ben al 51 jaar op zoek naar mijn dochter'”, aldus Melissa tegen televisiezender KTVT. “Ik heb de persoon die mij heeft opgevoed gevraagd: ‘Is er iets wat je me moet vertellen?’ Toen is bevestigd dat ik de vermiste baby Melissa was.”



De familie schrijft: ‘We wisten dat dit ons meisje was, maar moesten op officiële bevestiging wachten.’ Hun gevoel blijkt te kloppen. ‘We zijn ontzettend blij en dankbaar.’

