Tweehonderd ijsvissers van afgebroken ijsblok gered in Minnesota

Ongeveer tweehonderd mensen zijn maandag gered nadat een groot ijsblok waarop ze stonden afbrak in een meer in de Amerikaanse staat Minnesota. Volgens de lokale autoriteiten waren de mensen aan het vissen op de Upper Red Lake, een populaire locatie voor ijsvissen in het noorden van de staat, toen het ijs plotseling losbrak.



De vissers waren op een zeker moment zo ver afgedreven dat ze op sommige plekken werden omringd door 27 meter breed open water. De lokale politie ontving meerdere noodoproepen, waarop een team van noodhulpverleners ter plaatste kwam, zo meldt de politie op Facebook. De vissers werden geëvacueerd via een stuk ijs dat over een smal gedeelte van het open water werd geplaatst. De reddingsoperatie duurde ongeveer drie uur.



De autoriteiten in Sherburne County waarschuwen dat het ijs aan het begin van het seizoen "erg onvoorspelbaar" is en dat "uiterste waakzaamheid" geboden is voordat mensen het ijs op gaan. De afgelopen dagen zijn in het gebied al meerdere mensen door het ijs gezakt.

