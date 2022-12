Vervuiler betaalt níet: EU geeft 100 miljard aan uitstootrechten weg

De Europese Unie heeft voor bijna 100 miljard euro aan uitstootrechten vergeven aan de vervuilende industrie, zo stelt het Wereldnatuurfonds (WWF). Verspreid over de afgelopen negen jaar zouden bedrijven in de energie-intensieve sector gratis de vergunningen hebben ontvangen, blijkt uit het onderzoek van de organisatie.



Het gratis weggeven van de vergunningen, die tientallen miljarden euro's waard zijn, staat haaks op het principe van het emissiehandelssysteem (ETS), waarbij het juist de bedoeling is dat de vervuiler betaalt. Om precies te zijn heeft de EU 98,5 miljard euro weggegeven aan gratis vergunningen tussen 2013 en 2021. Dat terwijl de uitstoters slechts 88,5 miljard euro hebben betaald voor de emissievergunningen.



Wat daarnaast tegen het zere been stoot van het WWF is dat de bedrijven zonder voorwaarden de vergunningen hebben ontvangen. Zij zijn dus niet gebonden aan verduurzamen en andere acties op het gebied van de energietransitie. Wat daarnaast een opsteker is voor de bedrijven: indien zij minder uitstoten dan waar ze recht op hebben met de vergunningen, dan kunnen zij het overschot voor miljarden euro's winst doorverkopen.



Het ETS-systeem is een middel vanuit de Europese Commissie om de energietransitie te versnellen en bedrijven te prikkelen om te verduurzamen. Jaarlijks wordt de uitstoot die bedrijven mogen doen verlaagd door het aantal vergunningen dat wordt uitgegeven te verminderen. Mede daardoor wordt de handel in vergunningen juist duurder, waardoor grote uitstoters meer geld moeten betalen.



Op dit moment geeft de EU nog steeds gratis uitstootvergunningen weg. Wel is het in overleg met het parlement en andere overheidsinstanties om een einde te maken aan de gratis uitgiftes. Het einde daarvan zal dan nog wel een tijd op zich laten wachten, mogelijk zal dat pas plaatsvinden tussen 2032 en 2036.

