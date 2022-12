Migranten uit Nigeria na elf dagen gered van scheepsroer

De Spaanse kustwacht heeft op de Canarische Eilanden drie migranten gered die zich hadden verstopt op het roer van een olietanker. Ze hadden elf dagen doorgebracht op het roer en leden aan matige uitdrogingsverschijnselen. De drie zijn naar het ziekenhuis gebracht.Het schip, de Alithini II, was op 17 november vertrokken vanuit Lagos in Nigeria. Bij aankomst in de haven van Las Palmas op Gran Canaria gistermiddag werden de drie mannen opgemerkt, zittend op het roer met hun voeten minder dan een meter van het water. De gealarmeerde kustwacht bracht hen in veiligheid. Ze kregen eerste hulp in de haven, waarna ze naar ziekenhuizen op het eiland werden gebracht.Het is niet de eerste keer dat mensen op het roer van een schip proberen mee te varen naar Europa. In oktober 2020 werden vier verstekelingen na tien dagen gevonden op het roer van een olietanker, en een maand later ontdekte de Spaanse kustwacht nog eens drie anderen in dezelfde situatie. Beide schepen waren uit Lagos vertrokken.Het aantal migranten dat de oversteek waagt naar de Canarische Eilanden is de afgelopen jaren toegenomen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de verscherpte controles op de Middellandse Zee sinds 2019.