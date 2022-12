Bewoners woning Hoorn gebruiken barbecue als verwarming

Afgelopen nacht zijn de brandweer en een ambulance opgeroepen naar een woning in Hoorn. Daar troffen ze een brandende barbecue aan, die de bewoners gebruikten om het huis te verwarmen.



Vanwege de giftige rook die vrijkwam, moesten de bewoners de woning verlaten. De brandweer voerde metingen uit en ventileerde het huis. Er zijn geen gewonden gevallen.



Het is levensgevaarlijk om een barbecue in huis aan te steken. In oktober van dit jaar overleden een Belgische moeder en dochter aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging, nadat zij een barbecue hadden aangestoken als verwarming.



De brandweer laat op de eigen site ook weten dat de barbecue altijd buiten moeten blijven. "Een barbecue is bedoeld om buiten te gebruiken. Laat deze ook buiten. Ook als je feestje in het water dreigt te vallen door een regenbui."



Het gevaar zit in de rook van de barbecue. "De rook bevat een hoge concentratie koolmonoxide. Koolmonoxide is giftig. Wanneer je de barbecue binnen zet, blijft die giftige rook binnen hangen en kun je er ziek van worden en in een ernstig geval kun je er zelfs aan overlijden."



Een barbecue in je huis is dus levensgevaarlijk, maar koolmonoxide kan ook op andere manieren voor gevaar zorgen. Bijvoorbeeld een slecht werkende cv-installatie kan gevaarlijk zijn. In onderstaande verhaal van Ronald lees je het gevaar, al liep het bij hem net goed af.



Een koolmonoxidemelder is dus zeker geen overbodige luxe. Ook bij moderne apparatuur, want ook daar kan sprake zijn van een onvolledige ontbranding, waardoor koolomonoxide ontstaat.

OT: Met de huidige energieprijzen kan ik me zo maar indenken dat dit soort ongelukken meer gaan voorkomen deze winter. Mensen krijgen een absurd hoge rekening, weten niet meer wat te doen en dan zien ze in de schuur die BBQ staan. In de zomer was het 's avonds laat nog zó lekker warm rond dat ding. Ik kán me er iets bij voorstellen..



