Politie let extra op voetbalkijkende automobilisten: Levensgevaarlijk

Even voor het stoplicht de tussenstand checken of toch met een schuin oog live de wedstrijd volgen terwijl je op de snelweg rijdt. Herkenbaar? Telefoons in de auto zijn voor veel mensen altijd al lastig te weerstaan, maar de wedstrijden van Oranje op het WK maken het voor sommigen nog nét een tikkeltje moeilijker.



"Voor bepaalde mensen is voetbal zo ontzettend belangrijk dat ze het nu met een WK continu volgen en dus ook wanneer ze in de auto stappen", zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck.



Vanmiddag om vier uur speelt het Nederlands elftal weer een wedstrijd, deze keer tegen Qatar. De wedstrijd ligt daarmee in het begin van de avondspits. Ook de politie is zich hiervan bewust. "We zijn er heel scherp op en verkeershandhaving is zichtbaar en onzichtbaar aanwezig op de weg", zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws.



Dat veel mensen een glimp van de wedstrijden mee proberen te pakken onder het rijden is ook bij de politie bekend. "Het ligt aan de tijdstippen waarop er gevoetbald wordt, maar het is bekend dat het gebeurt."



Wie zijn telefoon gebruikt in de auto riskeert een boete van 350 euro. Dat geldt voor iedereen die zijn telefoon vasthoudt onder het rijden. Maar ook als je je telefoon niet vasthoudt, kun je bestraft worden. "Als jouw telefoon in een houder zit en je kijkt met een schuin oog naar de wedstrijd, dan word je daardoor afgeleid", zegt de woordvoerder. "Als jouw voorganger op de rem trapt en jij kijkt net even naar een actie op je scherm, dan ga jij niet doorhebben dat er geremd wordt en heb je zo een kop-staartbotsing te pakken of erger."



Deze overtreding is dan 'gevaarlijk rijgedrag' en valt onder artikel 5 in de verkeerswet. Hoe hoog de boete hiervoor is, is afhankelijk van de situatie.



De ANWB verwacht door de wedstrijd een 'vroege en korte avondspits. Volgens de ANWB is de dinsdag normaal gesproken juist vaak een drukke dag op de weg, omdat weinig mensen op dinsdag thuiswerken.



"Het wordt dan ook interessant om te zien of de wedstrijd van oranje invloed zal hebben op dit thuiswerkgedrag", schrijft de dienst in een persbericht.



Volgens verkeerspsycholoog Wildervanck is telefoongebruik in de auto niet een op zichzelf staand probleem. "Ons gedrag in het verkeer is een afspiegeling van ons gedrag in de maatschappij. Als mensen de hele dag al op hun telefoon kijken, zullen ze dat in het verkeer ook blijven doen."



Wat het WK voor voetbalfanaten een extra trigger maakt, heeft te maken met het feit dat het live wordt uitgezonden. "Voetbal is iets collectiefs. Je kijkt het allemaal tegelijk en de wedstrijden worden alleen tussen bepaalde tijdstippen uitgezonden, dus dan 'moet' je wel kijken."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: