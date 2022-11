Gladiatoren in Rome gearresteerd voor afpersen toeristen: 500 euro per foto

Drie mannen die in gladiatorenkostuum en andere historische uitmonstering voor foto's poseerden bij het Colosseum in Rome zijn door de politie opgepakt vanwege het afpersen van toeristen. Zij vroegen in sommige gevallen 500 euro voor een foto met hen.



Een van de mannen zit vast, de twee anderen staan onder huisarrest, meldt de krant Corriere della Serra. Vijf toeristen deden tussen augustus en september aangifte.



De drie mannen van 52, 49 en 44 jaar waren actief in de buurt van het Colosseum en het nabijgelegen Forum Romanum. Verkleed als Romeinse soldaat of als gladiator benaderden zij toeristen met de vraag of zij een selfie met hen wilden nemen. Zodra de foto was genomen, vroegen ze astronomische bedragen.



Een Ier die zei geen geld te hebben, werd door de mannen bij zijn nek gepakt en gedwongen naar een geldautomaat te gaan. Toen hij terugkwam met 200 euro, stuurden ze hem weer naar de automaat om nog eens 50 euro te pinnen.



Een Italiaanse toerist moest aanvankelijk 40 euro betalen voor een foto. Toen hij weigerde, werd hij door de drie mannen in kostuum omsingeld en bedreigd met geweld. Uiteindelijk betaalde de man hun 150 euro.



Een echtpaar bij wie hetzelfde gebeurde stapte direct naar de politie, die de mannen probeerde te benaderen. Zij deden hun kostuums uit en wilden zich onder de toeristen mengen, maar konden uiteindelijk toch worden opgepakt. Een van de mannen werd vorig jaar ook al opgepakt in Rome omdat hij in zijn verkleedkostuum een vrouwelijke toerist zou hebben betast.



In Rome en andere wereldsteden wordt regelmatig geklaagd over straatartiesten in verkleedkleren die hoge bedragen vragen voor foto's of intimiderend overkomen, maar de bedragen die de nepgladiatoren eisten zijn uitzonderlijk hoog.

Reacties

