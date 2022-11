30-11-2022 21:27:58

France 24: Chilpancingo (Mexico) (AFP) - "De doden blijven komen en de mensen blijven verdwijnen"In een donkere, raamloze kamer zonder airconditioning in het zuiden van Mexico, kapselen duizenden botten van niet-geïdentificeerde mensen de crisis in van een forensisch systeem dat overspoeld wordt door gewelddadige misdaad.Het mortuarium in Chilpancingo in de staat Guerrero ligt vol met anonieme menselijke resten – net als vele andere in een land dat worstelt met het verwerken van een achterstand van tienduizenden lichamen."De doden blijven komen en mensen blijven verdwijnen", zegt Nuvia Maestro, 36, een forensisch antropoloog in Mexico-Stad.Op sociale media verklaart Maestro haar liefde voor haar kat Clementina - haar "lichtstraal" - evenals fietsen, wijn en kleurrijke jassen.Op het werk gebruikt de 36-jarige twee elektrische kookplaten die zij en haar collega's zelf hebben gekocht om ribben te koken, weefsel te verwijderen en tests uit te voeren om de leeftijd van de overledene te bepalen."Je werkt en je werkt en je maakt het niet af!" ze zei.In het mortuarium van Chilpancingo kon de wierook die door werknemers werd gebrand de stank van de dood niet maskeren - of de vliegen weghouden.Dozen vol met menselijke botten zijn opgeslagen bij de forensische diensten in Chilpancingo in het zuiden van Mexico.Een medewerker van de forensische dienst bladerde door handgeschreven verslagen van de overblijfselen en haalde de schouders op toen hem werd gevraagd waarom ze niet zijn gedigitaliseerd om het zoeken naar de vermisten door familieleden te vergemakkelijken.De DNA-onderzoeken "kunnen maanden duren", frustrerend voor families die wanhopig op zoek zijn naar hun vermiste dierbaren, zei forensische dienstcoördinator Alfonso Ramirez.Spiraalvormig geweldHet aantal moorden in Mexico is verdrievoudigd sinds 2006 – toen een intensivering van de oorlog van de regering tegen drugskartels een spiraal van geweld veroorzaakte – van 9,6 moorden per 100.000 inwoners tot 28 in 2021.Het aantal vermiste personen is ook sterk gestegen, van 265 in 2006 tot 10.366 in 2021, en bedraagt ​​nu 108.000 sinds het begin van de registratie in 1964.