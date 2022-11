Qatarese autoriteiten confisqueren Braziliaanse vlag omdat ze denken dat het de LGBTQIA+-vlag is

Drie Braziliaanse voetbalfans wisten niet wat hen overkwam toen de Qatarese autoriteiten hun supportersvlag afpakten. De drie vrouwen hadden een vlag van een Braziliaanse staat bij die door de Qatarese autoriteiten aanzien werd voor een LGBTQIA+-vlag. De vlag werd prompt geconfisqueerd.De video werd dinsdag aan het Lusailstadion gemaakt, na de wedstrijd Argentinië – Saudi-Arabië. Op beelden is te zien hoe de vrouwen en de Braziliaanse journalist Victor Pereira het met de Qatarese autoriteiten aan de stok krijgen. Op de vlag staat namelijk een kleurrijke regenboog, waardoor de Qatarese mannen ervan overtuigd zijn dat het om een LGBTQIA+-vlag gaat. Homoseksualiteit is verboden in Qatar. De vlag werd dan ook afgepakt. Pereira deelde de beelden op Twitter.