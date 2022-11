Vogels verwerken vuurwerk pas na dagen

Waar wij met oud en nieuw plezier beleven aan het knallen van vuurwerk, zijn vogels een stuk minder blij met onze traditie. Uit onderzoek blijkt dat wilde vogels nog dagen bij moeten komen van alle herrie die we veroorzaken.



Bekend was al dat vogels rond de jaarwisseling van schrik opvliegen. Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat werd uitgevoerd onder honderden ganzen in ons land, Duitsland en Denemarken, dat ze dagen moeten herstellen van het lawaai, schrijft NU.nl.



Acht jaar lang volgden onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Max Planck Instituut voor Diergedrag vier soorten ganzen. De dieren kregen een zendertje op. Was er vuurwerk, dan vertrokken ze naar een plek verder bij mensen vandaan. Ganzen vlogen daarvoor tussen de 20 en 500 kilometer.



Eenmaal daar bleek dat de dieren nog dagen onrustig zijn. Er wordt ook meer gegraasd door de vogels, iets wat ze alleen doen om de verbruikte energie tijdens de vlucht van vuurwerk te compenseren.

Reacties

28-11-2022 18:38:13 Sjaak

Moderator



Vooral de rotgans, de klapekster en de noordse pijlstormvogel komen de effecten van het vuurwerk maar moeizaam te boven.

28-11-2022 19:05:37 allone

Oudgediende



@Sjaak :



Wij beleven absoluut geen plezier aan dat geknal.

Gewoon afschaffen, deze slechte gewoonte.

28-11-2022 19:15:25 Sjaak

Moderator



Nijmegen is sinds dit jaar vuurwerkvrij. Ben benieuwd of zich daar iemand iets van aantrekt.

28-11-2022 19:19:24 allone

Oudgediende



Is er helemaal niets? Ook geen officiële show om de mensen zoet te houden?

28-11-2022 19:52:56 GroteMop1983

Oudgediende



@Sjaak :

Quote:

De kwajongens in en rond mijn buurt vast niet.

28-11-2022 20:37:22 Mamsie

Oudgediende



Nou hier ook niet. Hoorde ik vroeger rotjes knallen, tegenwoordig lijken het wel bommen die afgaan, zoveel lawaai maakt het tegenwoordige vuurwerk. En bij voorkeur midden in de nacht, dat ook nog eens!

