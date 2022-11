Zo zien Disneyprinsessen er tijdens en na hun bevalling uit

Belle en baby, misselijke Ariël of Mulan met striemen: het zijn geen scenario's uit een sprookjesboek, wel illustraties van de hand van kunstenaar Anna Belenkiy. Zij tekent Disneyprinsessen als échte moeders. En daar horen de extra kilo’s, kraamtranen en niet meer in je favoriete spijkerbroek passen zéker bij.,,Ik stond stil voor de spiegel en keek naar mijn spiegelbeeld. Ik herkende mezelf niet met die extra kilo’s en striemen”, schrijft de Israëlische illustrator Anna Belenkiy op haar Instagrampagina. ,,Ik begon te huilen en besefte dat ik nooit meer de vrouw zal zijn die ik voor mijn baby’s geboorte was.”Zwanger zijn en bevallen: het is niet altijd sprookjesachtig. Dat was het ook niet voor Belenkiy. Toen ze twee jaar geleden zwanger werd en beviel van haar zoontje Tommy, belandde ze in een postnatale depressie.,,Ik ben een nieuwe versie van mezelf dankzij mijn baby. En die striemen zijn mijn persoonlijke medaille. Alle moeders zijn helden”, sluit de illustrator haar post krachtig af. Om die woorden meer kracht bij te zetten lanceert ze een heleboel illustraties onder de noemer ‘post partum-Disneyprinsessen’. Daarmee doorbreekt ze taboes, maar geeft ze ook haar eigen moeilijke momenten een plaats. Dat doet ze nu al langer dan een jaar onder de naam @annabell_illustration, maar met haar ondertussen 42.300 volgers kan ze recent op veel steun van vrouwen rekenen.