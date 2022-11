Gebeden verhoord: Hevige regens in Saoedi Arabië

Nog maar kort geleden riep koning Salman, de hoeder van de twee heilige moskeeën, de mensen op om te bidden voor regen. Alhamdoelillah, Allah de Almachtige, de Barmhartige Erbarmer, heeft deze gebeden verhoord.Ten minste twee mensen zijn donderdag om het leven gekomen toen zware regenval West-Saoedi-Arabië trof, inclusief Jeddah, waardoor vluchten werden vertraagd en scholen werden gedwongen te sluiten, zeiden functionarissen."Tot nu toe zijn er twee doden geregistreerd en we roepen iedereen op om niet naar buiten te gaan tenzij het nodig is", zei de regionale regering van Mekka op haar Twitter-pagina.De weg tussen Jeddah en Mekka werd donderdag afgesloten toen de regen begon, zei Saudi Press Agency, maar werd later heropend.Al-Ekhbariya-kanaal toonde beelden van gelovigen bij de Grote Moskee in Mekka die onder een zware regenbui rond de Kaaba cirkelden.In Jeddah lieten op sociale media geplaatste beelden zien dat stilstaand water het verkeer stil legde en sommige voertuigen gedeeltelijk onder water zette.De King Abdulaziz International Airport van de stad zei dat "vanwege de weersomstandigheden het vertrek van sommige vluchten is vertraagd" en drong er bij passagiers op aan om contact op te nemen met luchtvaartmaatschappijen voor actuele dienstregelingen.SPA meldde voor zonsopgang dat scholen in de stad tijdelijk gesloten zouden zijn omdat de regens de hele dag zouden aanhouden.Scholen werden ook gesloten in de nabijgelegen steden Rabigh en Khulais "om de veiligheid van mannelijke en vrouwelijke studenten te behouden", voegde SPA eraan toe.Het National Center of Meteorology registreerde donderdag 179 mm neerslag, de hoogste hoeveelheid ooit in de stad.Van 8.00 uur tot 14.00 uur regende het. in het zuiden van de provincie in een zwaardere regenbui dan de vorige grootste, in 2009.