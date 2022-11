Japanse fans maken tribunes schoon, spelers de kleedkamer: Zo zijn ze gewoon

Veel lof voor de Japanse fans die het stadion schoonmaken na de WK-wedstrijden. De beelden krijgen veel hartjes en duimpjes op social media. Een enkeling denkt dat het een geregisseerd showtje voor de camera is. "Maar dat klopt niet", zegt Japandeskundige Kris Schiermeier. "Japanners zijn gewoon zo."Niet alleen de fans ruimen hun eigen en andermans troep op na de wedstrijden, ook de spelers doen dat. Op Twitter is een fotootje te zien van de kleedkamer die spik en span is na de gewonnen wedstrijd van Japan tegen Duitsland."Voor ons is dit heel normaal", zegt woordvoerder Satomi Tanekura van Japan tegen het RTL Nieuws-team in Doha. "We willen het netjes achterlaten. De spelers voelen zich daar niet te goed voor."