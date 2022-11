Bouw Arnhemse windmolen vertraagd vanwege te harde wind

De bouw van een windmolenpark bij Arnhem loopt vanwege weersomstandigheden vertraging op. De vierde molen had ondertussen de wieken al moeten hebben, maar deze laten op zich wachten vanwege de verwachte wind.



Het bouwen van een windmolen heeft veel voeten in de aarde. De 50 meter lange wieken worden voorzichtig vervoerd vanuit Duitsland en met een grote kraan aan de molen gezet. Bij het minste of geringste windstootje zit je met een enorm wiebelend gevaarte. Als het goed is kan de bouw van de vierde molen in de nacht van donderdag op vrijdag worden hervat.



De komst van Windpark Koningspleij werd niet alleen verhinderd door het weer. Ook zakelijke conflicten en tegenstand van omwonenden zorgden voor een moeizame start. De molens zijn maar liefst 180 meter hoog en staan pal naast het dorp Westervoort. "We weten dat ze nodig zijn en dat dit de toekomst is, maar dit is echt overweldigend. Ze hebben een enorme impact op het dorp", liet een inwoner weten aan De Gelderlander.



De vertraagde windmolen is vooralsnog begin 2023 operationeel.

