Nepal opgeschrikt door de tomatengriep

KATHMANDU - De tomatengriep trok voor het eerst de aandacht van medici in het Kollam-district van Kerala, India, op 6 mei 2022.

Sindsdien zijn honderden kinderen door de ziekte getroffen, de meeste onder de negen jaar.

De veroorzaker van deze uitbraak was op dat moment onbekend, maar de symptomen bij kinderen leken op die van het chikungunya-virus, waaronder ongebruikelijke tomaatvormige rode huiduitslag en blaren, en daarom werd het de tomatengriep genoemd.

Sommige deskundigen denken dat het een nawerking is van chikungunya of knokkelkoorts, in plaats van een nieuwe virale infectie.

Volgens een brief gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Respiratory Medicine waren koorts, huiduitslag en gewrichtspijn de belangrijkste symptomen bij door tomatengriep getroffen kinderen.

Tomatenvormige rode huiduitslag en pijnlijke blaren verschenen op de huid, wat bij kinderen tot huidirritaties leidde.

Bovendien werden tijdens hun ziekte ook misselijkheid, braken, vermoeidheid en griepachtige symptomen waargenomen.



In Nepal vertoonde een 45-jarige man zonder reisgeschiedenis naar India aanvankelijk geen symptomen, behalve gewrichtspijn.

Hij kreeg echter al snel tomaatvormige rode huiduitslag en blaren, vooral op zijn handpalmen, voeten en tong, ongeveer twee weken na de diagnose van de dengue-virusinfectie.

Bovendien klaagde de patiënt over irritante, maar pijnloze huiduitslag en blaren.

Andere virale infecties zoals HIV (1 & 2), hepatitis B en C, waterpokken en herpes sloot de behandelend dermatoloog na respectievelijk laboratoriumonderzoek en klinisch onderzoek uit. Dit was het eerste gemelde geval van tomatengriepachtige ziekte in Nepal, het tweede land na India.

In tegenstelling tot de uitbraak onder kinderen onder de negen jaar in India, was de patiënt die de ziekte in Nepal kreeg een volwassene met andere symptomen.

De reden achter de verschillende symptomen die in India en Nepal worden waargenomen, is momenteel niet bekend. Maar leeftijdsfactor kan een mogelijke verklaring zijn.

Aanvankelijk werd aangenomen dat een nieuwe virale infectie verantwoordelijk was voor de Kollam-uitbraak in India. Tomatengriep werd echter meteen een discutabele naam onder experts totdat de veroorzaker werd geïdentificeerd.

Een recente brief gepubliceerd in The Pediatric Infectious Disease Journal meldde dat de veroorzaker van tomatengriep werd geïdentificeerd als een enterovirus (CA16) bij twee kinderen, die onlangs waren teruggekeerd naar het VK vanuit Kerala, dat wordt beschouwd als de meest voorkomende oorzaak van hand, mond- en klauwzeer.

